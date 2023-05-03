Рада планує вдосконалити порядок надання та використання відпусток

Верховна Рада пропонує збільшити з 15 до 30 календарних днів за рік загальний максимальний термін надання працівникові відпустки без збереження заробітної плати за сімейними обставинами та з інших причин.

Ухвалення відповідного урядового законопроєкту №8313 за основу, в якому цю норму передбачено, підтримали 233 народні депутати на пленарному засіданні в середу, повідомив член фракції "Голос" Ярослав Железняк.

Документ передбачає також, що щорічну відпустку може бути розділено на частини будь-якої тривалості за умови, що основна безперервна її частина становитиме щонайменше 14 календарних днів, не лише на прохання працівника, а й за необхідності у роботодавця. При цьому поділ щорічної відпустки має бути відображено у графіку відпусток, який узгоджується з профспілками.

Згідно із законодавчою ініціативою, відпустку при народженні дитини має бути надано у чітко визначений термін - не пізніше ніж три місяці з дня народження дитини. Згідно із законопроєктом, батькові дитини, який не перебуває у зареєстрованому шлюбі з матір'ю дитини, таку відпустку надаватимуть лише після отримання відповідного рішення суду. Водночас відпустку за усиновлення дитини надають незалежно від її віку.

У разі використання або виплати грошової компенсації за додаткову відпустку працівникам, які мають дітей або повнолітню дитину - особу з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи, працівник не користується правом на неї в календарному році звільнення на іншому підприємстві, в установі, організації.

Парламентарії пропонують збільшити з 15 до 30 календарних днів за рік загальний максимальний термін надання працівникові відпустки без збереження заробітної плати за сімейними обставинами та з інших причин.

Водночас у період дії воєнного стану роботодавець може відмовити працівникові в наданні будь-якого виду відпусток (крім відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами і відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку). Це можливо, якщо працівник залучений до виконання робіт на об'єктах критичної інфраструктури, до виробництва товарів оборонного призначення або до виконання мобілізаційного завдання (замовлення).

Законопроєкт також передбачає забезпечення військовослужбовців, звільнених у зв'язку з демобілізацією з військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період, військової служби за призовом осіб із числа резервістів в особливий період, відпочинком тривалістю 60 робочих днів із виплатою двомісячного грошового забезпечення протягом мобілізаційного періоду за рахунок державного бюджету України.

Крім того, документ пропонує врахувати виключення педагогічного та науково-педагогічного персоналу з переліку осіб, за якими під час проходження військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період, або військової служби за призовом осіб із числа резервістів в особливий період, зберігається попередній середній заробіток.

Пропоновані зміни до законодавства містять також норми щодо порядку та умов надання відпусток для підготовки та участі у спортивних змаганнях, які регулюються трудовим та колективним договором, а також виключення норм творчих відпусток та відпусток у зв'язку з профспілковим навчанням.