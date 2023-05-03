ВР має намір запровадити штрафи до 8,5 тис. грн за порушення повітряного простору під час запуску безпілотників

Верховна Рада планує передбачити штрафи в розмірі від 1 020 до 8 500 грн за порушення порядку і правил використання повітряного простору України під час експлуатації безпілотних повітряних суден.

Ухвалення відповідного урядового законопроєкту №8186 у цілому підтримали 232 народних депутати на пленарному засіданні в середу, повідомив член фракції "Голос" Ярослав Железняк.

Законопроєкт пропонує внести зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення, а саме доповнити статтю 111 новими нормами щодо встановлення адміністративної відповідальності за порушення порядку і правил використання повітряного простору України під час експлуатації безпілотного повітряного судна (БПС) та вчинення такого правопорушення повторно протягом року.

Так, порушення, що передбачають створення радіоперешкод або БПС правоохоронних органів під час гарантування громадського порядку і безпеки, протидію правопорушенням, охорону прав і свобод людини, зможуть потягнути за собою накладення штрафу в розмірі від 60 до 400 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (НМДГ), тобто від 1 020 грн до 6 800 грн. При цьому за повторне протягом року вчинення будь-якого із зазначених порушень передбачатиметься штраф у розмірі від 400 до 500 НМДГ (6 800 - 8 500 грн) із конфіскацією безпілотника.