Фінансові новини
- |
- 03.05.23
- |
- 15:28
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Гроші не можуть купити кохання, але значно поліпшать твої позиції під час переговорів"
Джильберт Честертон
Зеленський підписав закон про заборону деяких видів феєрверків
12:32 03.05.2023 |
Президент Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає заборону використовувати, продавати та передавати деякі види феєрверків.
Про це повідомив народний депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк у Telegram.
"Все, через шість місяців в Україні будуть заборонені феєрверки, петарди та салюти. Президент підписав відповідний закон №7438", - зазначив він.
Зокрема, документ передбачає:
* заборону використання феєрверків (піротехнічних виробів, призначених для використання під час розважальних заходів) класів F2, F3, F4;
* заборону на продаж та/або передачу будь-яким способом феєрверків класів F2, F3, F4;
* заборону на продаж та/або передачу будь-яким способом феєрверків класу F1, особам, які не досягли шістнадцяти років.
Водночас, заборона на використання піротехніки не поширюється на Збройні Сили України, Національну поліцію та аварійно-рятувальні служби.
Закон набере чинності 12 жовтня 2023 року.
Феєрверки класу F1 призначені для загального використання, мають дуже низький рівень небезпеки та шуму, можуть використовуватися у житлових будинках.
Клас F2 має низький рівень небезпеки та шуму, але не призначена для використання у житлових будинках.
Клас F3 призначений для загального використання, але має середній рівень небезпеки. Водночас феєрверки класу F4 є виробами професійного використання і мають високий рівень небезпеки.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|«Безпрецедентний план». ЄС збільшить виробництво снарядів до 1 млн на рік, - єврокомісар
ТОП-НОВИНИ
|ЄК виділяє 500 мільйонів євро на підтримку виробництва боєприпасів, пов'язаних із терміновою доставкою боєприпасів і ракет в Україну
|У Херсоні запроваджують комендантську годину з вечора 5 травня до ранку 8 травня
|Зеленський приїхав у середу в Гельсінкі на саміт Північних країн і України
|США вперше дадуть Україні авіаракети Hydra 70 - ЗМІ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|«Інших варіантів нема». Для виплати військовим 30 000 грн треба збільшувати податки – міністр
|Рада планує вдосконалити порядок надання та використання відпусток
|ВР має намір запровадити штрафи до 8,5 тис. грн за порушення повітряного простору під час запуску безпілотників
|Доходи Пенсійного фонду України у січні-березні 2023 року зросли на 77,6 млрд гривень (на 45,1%) до 249,5 млрд гривень
|Російське «керівництво» ЗАЕС терміново тікає у відпустки - Енергоатом
|Рада прийняла закон, який уточнює права власника земельної ділянки
|У квітні до держбюджету надійшло податків від грального бізнесу на понад 450 мільйонів
Бізнес
|IBM очікує, що майже 8 тисяч робочих місць компанії займе штучний інтелект
|Lexus представив розкішний мінівен LM
|Технології та ШІ змінять роботу майже для чверті всіх працівників у світі – звіт
|Steam Deck в Україні тепер продається офіційно — 26 999₴ за базову модель із 64 ГБ пам'яті
|Ткаченко про телеграм: Я не говорив би про заборону, я говорив би про певне регулювання
|Міжнародна космічна станція застаріла, її відведуть з орбіти через 7-8 років, - NASA
|Німеччина хоче обмежити експорт хімікатів для виробництва напівпровідників до Китаю, - ЗМІ