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АНАЛІТИКА

Зеленський підписав закон про заборону деяких видів феєрверків

12:32 03.05.2023 |

Право

 

Президент Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає заборону використовувати, продавати та передавати деякі види феєрверків.

Про це повідомив народний депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк у Telegram.

"Все, через шість місяців в Україні будуть заборонені феєрверки, петарди та салюти. Президент підписав відповідний закон №7438", - зазначив він.

Зокрема, документ передбачає:

* заборону використання феєрверків (піротехнічних виробів, призначених для використання під час розважальних заходів) класів F2, F3, F4;
* заборону на продаж та/або передачу будь-яким способом феєрверків класів F2, F3, F4;
* заборону на продаж та/або передачу будь-яким способом феєрверків класу F1, особам, які не досягли шістнадцяти років.

Водночас, заборона на використання піротехніки не поширюється на Збройні Сили України, Національну поліцію та аварійно-рятувальні служби.

Закон набере чинності 12 жовтня 2023 року.

Феєрверки класу F1 призначені для загального використання, мають дуже низький рівень небезпеки та шуму, можуть використовуватися у житлових будинках.

Клас F2 має низький рівень небезпеки та шуму, але не призначена для використання у житлових будинках.

Клас F3 призначений для загального використання, але має середній рівень небезпеки. Водночас феєрверки класу F4 є виробами професійного використання і мають високий рівень небезпеки.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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