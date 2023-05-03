Зеленський підписав закон про заборону деяких видів феєрверків

Президент Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає заборону використовувати, продавати та передавати деякі види феєрверків.

Про це повідомив народний депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк у Telegram.

"Все, через шість місяців в Україні будуть заборонені феєрверки, петарди та салюти. Президент підписав відповідний закон №7438", - зазначив він.

Зокрема, документ передбачає:

* заборону використання феєрверків (піротехнічних виробів, призначених для використання під час розважальних заходів) класів F2, F3, F4;

* заборону на продаж та/або передачу будь-яким способом феєрверків класів F2, F3, F4;

* заборону на продаж та/або передачу будь-яким способом феєрверків класу F1, особам, які не досягли шістнадцяти років.

Водночас, заборона на використання піротехніки не поширюється на Збройні Сили України, Національну поліцію та аварійно-рятувальні служби.

Закон набере чинності 12 жовтня 2023 року.

Феєрверки класу F1 призначені для загального використання, мають дуже низький рівень небезпеки та шуму, можуть використовуватися у житлових будинках.

Клас F2 має низький рівень небезпеки та шуму, але не призначена для використання у житлових будинках.

Клас F3 призначений для загального використання, але має середній рівень небезпеки. Водночас феєрверки класу F4 є виробами професійного використання і мають високий рівень небезпеки.