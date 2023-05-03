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Зеленський підписав закон про звільнення від податку на нерухомість власників знищеного майна

11:58 03.05.2023 |

Право

 

Президент Володимир Зеленський підписав закон №7632 щодо звільнення від сплати податку на нерухоме майно за об'єкти зруйнованої чи пошкодженої унаслідок війни нерухомості.

Про це повідомив у Telegram перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.

За словами нардепа, звільнення плати за землю для фізичних (за весь 2022-й) та юридичних осіб (з 01.03.2022 - 01.01.2023) застосовуватиметься, якщо земельна ділянка розташована на територіях активних бойових дій або окупованих територіях.

З 2023 року пільга буде діяти до останнього числа місяця, в якому завершено активні бойові дії або окупація.

При цьому звільнення від сплати податку на нерухомість для фізичних осіб (за 2021 та 2022 рік) та юридичних осіб (з з 1 березня 2022 року до 1 січня 2023 року) діятиме, якщо житлова нерухомість розташована на територіях активних бойових дій або окупованих територіях.

Водночас звільнення від єдиного податку четвертої групи відбувається з 1 березня 2022 року за земельні ділянки, розташовані на територіях активних бойових дій або окупованих територіях, до завершення таких подій, додав Железняк.

Норми при цьому не поширюються на земельні ділянки, бойові дії на яких або тимчасова окупація РФ яких завершилися до 1 травня 2022 року.

Нардеп уточнив, що закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, тобто 5 травня.
За матеріалами: Економічна правда
 

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