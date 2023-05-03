Рада підтримала законопроєкт про оподаткування контрольованих іноземних компаній

Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт №8137, який спрямований на удосконалення процедур адміністрування оподаткування контрольованих іноземних компаній.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на сайт парламенту.

«Прийняття законопроєкту «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення оподаткування контрольованих іноземних компаній» дозволить зробити процедури адміністрування розкриття інформації про контрольовані іноземні компанії більш простими та досконалими, що в кінцевому результаті забезпечить кращий баланс між публічними та приватними інтересами», - йдеться в пояснювальній записці до законодавчої ініціативи.

Документ вносить зміни до Податкового кодексу, яким надає можливість для платників податків подавати звіт про контрольовані іноземні компанії та здійснювати їх розрахунок чистого доходу за звітний період разом із відповідною податковою звітністю за наступний рік після звітного.

Також уточено, в яких випадках та щодо якої інформації платника податків можуть надсилатись запити що стосуються іноземних компаній, та підстави для проведення документальних позапланових перевірок з дотримання податкового законодавства такими компаній.

Зменшуються і штрафи за несвоєчасне подання повідомлення про набуття частки в іноземній юридичній особі, утворенні без статусу юридичної особи, або про початок здійснення фактичного контролю за іноземною юридичною особою, або про відчуження частки в іноземній юридичній особі, або припинення здійснення фактичного контролю над нею.

Крім цього, спрощено порядок розрахунку скоригованого чистого доходу іноземних контрольованих компаній та скасовано необхідність подачі відповідної документації з трансферного ціноутворення щодо таких іноземних компаній.

Як повідомлялось, законопроєкт №8137 зареєстровано у парламенті у 2022 році. На переконання бізнесу, його прийняття є важливим, адже 1 травня 2023 року настає час подавати звіти до ДПС по контрольованим іноземним компаніям. При цьому частина компаній не встигла підготуватись до нових вимог (прийнятих у 2020, але в частині КІК набрали чинності лише у 2022) законодавства.

Водночас, штрафи за неправильно подану звітність, некоректно надану інформацію - значні. Наприклад, за неподання повідомлення про КІК штраф складає 300 прожиткових мінімумів для працездатної особи на 1 січня звітного року (805 200 грн).

За неподання звіту з контрольованих іноземних компаній - 268 400 грн, за невідображення контрольованих операцій - 3% від доходу КІК або 25% скоригованого прибутку, в залежності від того, яка сума більша, але не більше 2 684 000 грн.