Рада ухвалила закон про припинення судноплавства на час воєнного стану

Верховна Рада ухвалила закон, який дозволить Адміністрації судноплавства тимчасово припиняти судноплавство під час воєнного або надзвичайного стану.

Законопроєкт №7651 в цілому підтримав 261 народний депутат, передає Укрінформ із посиланням Телеграм-канал парламентарія Ярослава Железняка.

Відповідно до пояснювальної записки, чинне законодавство передбачає, що навігаційний період на внутрішніх водних шляхах є цілорічним, а також визначає вичерпний перелік випадків, коли може бути встановлена перерва у навігації, а коли - тимчасово припинене судноплавство на окремих ділянках водних шляхів.

Водночас цей перелік не враховує питання судноплавства у період воєнного стану. Документ усуває цю прогалину, дозволивши Адміністрації судноплавства тимчасово припиняти судноплавство у місцевостях, які є небезпечними через наближення до територій, на яких ведуться бойові дії або на яких запроваджено надзвичайний стан.

Як повідомлялось, Міністерство відновлення, Адміністрація судноплавства, Моррічсервіс у співпраці з USAID реалізують реформу сфери дипломування моряків. Вона передбачає створення нового Реєстру документів моряків, цифровізацію та автоматизацію сервісів для моряків.