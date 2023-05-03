Верховна Рада схвалила у першому читанні закон про рекламу, що є однією з вимог ЄС

Верховна Рада планує імплементувати положення acquis Європейського Союзу у сфері аудіовізуальної реклами шляхом внесення відповідних змін до закону про рекламу відповідно до вимог Єврокомісії щодо вступу України до Євросоюзу.

Прийняття законопроєкту №9206 за основу підтримали 320 народних депутатів на пленарному засіданні у вівторок, повідомив член фракції "Голос" Ярослав Железняк у телеграм-каналі.

Документ спрямований на оновлення закону "Про рекламу" в частині його гармонізації з Директивою про аудіовізуальні медіапослуги (ДАВМП), реалізації принципу технологічної нейтральності, забезпечення повного та належного захисту інтересів споживачів, а також захисту рекламного ринку України від негативного впливу ззовні, передусім - через несумлінні практики поширення в Україні реклами з боку іноземних суб'єктів, пов'язаних із державою-агресором.

Автори законодавчої ініціативи, зокрема, пропонують запровадити нові терміни ("користувацький контент", "продакт-плейсмент"), уточнити поняття реклами та її форм, встановити критерії, за якими реклама вважається такою, що потрапляє під юрисдикцію України.

Згідно з законопроєктом, можуть бути звужені вимоги щодо обов'язковості оплати розповсюдження реклами на території України (вона стосуватиметься лише аудіовізуальних медіа та з непоширенням таких вимог на рекламу мовників країн ЄС офіційними мовами ЄС).

Документ прямо передбачає саморегулювання та співрегулювання у сфері реклами шляхом ухвалення кодексів (правил) створення та розповсюдження реклами, зокрема реклами алкогольних напоїв.

Проєкт закону розширює заборону щодо вмісту в рекламі твердження або зображення, які є дискримінаційними або розпалюють ненависть, ворожнечу чи жорстокість до окремих осіб або груп осіб за ознаками, зокрема, віку, етнічної приналежності, сексуальної орієнтації, інвалідності та іншими ознаками.

Законопроєкт пропонує також збільшити до 20% квоту реклами (розраховується не погодинно, а для часових проміжків з 6:00 до 18:00 і з 18:00 до 24:00) у лінійних аудіальних та аудіовізуальних медіа.

Крім того, можливе спрощення правил переривання реклами трансляції фільмів (за винятком серіалів і документальних фільмів), програм новин і програм для дітей (не частіше одного разу кожні 30 хвилин). Під час трансляції програм, що складаються з автономних частин, або спортивних подій реклама розміщується в перервах між їхніми частинами.

Водночас забороняється обробляти персональні дані дітей для прямого маркетингу та профілювання, передбачено запровадження регулювання реклами на платформах загального доступу, зокрема, обов'язковість маркування реклами, а також відповідності законодавству про рекламу, забороняється спам і спонсорування з використанням ТМ для електронних сигарет і подібних пристроїв.

Документ передбачає вилучення з національного законодавства архаїчних норм, спрощення вимог до реклами послуг, що надаються з використанням електронних комунікацій, уточнення регулювання соціальної реклами.

Відповідно до законопроєкту, до переліку контролюючих органів можуть додати орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізовує державну політику у сфері інтелектуальної власності (в частині боротьби з рекламою на піратських сайтах).

Автори законодавчої ініціативи також пропонують урегулювати питання необхідних ліцензій і дозволів на рекламовані товари та послуги (вони знадобляться резидентам інших держав, які рекламують товари та послуги на території України).