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АНАЛІТИКА

Рада не змогла ухвалити закон про націоналізацію банків підсанкційних осіб

16:54 02.05.2023 |

Право

 

У Верховній Раді не знайшлося голосів за законопроєкт №9107-1, який може дозволити виводити з ринку банки, якщо його акціонери перебувають під санкціями. Проєкт відправили на повторне друге читання, повідомив нардеп Ярослав Железняк.

За ухвалення законопроєкту проголосували тільки 212 депутатів при 226 мінімально необхідних.

У повному складі не голосувала Платформа за життя і мир, депутати від Європейської солідарності утрималися, а Слуга народу дала тільки 162 голоси.

"Половина депутатів кудись пішла, поки тривали виступи по правках. І перед голосуванням просто були відсутні в залі. І на табло ми побачили аж 162 голоси від більшості. Законопроєкт буде знову винесено на повторне друге вже в кінці травня", - написав Железняк у Telegram.

У випадку, якщо депутати все-таки підтримають законопроєкт, Нацбанк отримає повноваження за певних обставин ухвалювати рішення про:

→ заборону підсакційній особі (фізичній або юридичній) набувати або збільшувати істотну участь в банку;
→ відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку (що не визначений системно важливим) або про виведення з ринку системно важливого банку шляхом націоналізації.

Законопроєкт дозволяє виводити системно важливий банку з ринку, навіть якщо він платоспроможний, у разі застосування до банку або власника істотної участі у ньому санкцій.

Зараз такий банк в Україні один - це Сенс Банк, контрольний пакет акцій якого контролюється росіянами Андрієм Косоговим, Михайлом Фрідманом та Петром Авеном.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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