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Профильный комитет рекомендовал Раде принять законопроект об упрощении управления многоквартирными домами
22:36 26.04.2023 |
Парламентский комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рекомендовал Верховной Раде принять во втором чтении законопроект №7029 "О внесении изменений в некоторые законы Украины об упрощении управления многоквартирными домами".
Как сообщила глава комитета, народный депутат Елена Шуляк в Facebook, соответствующее решение комитет принял в ходе заседания в среду.
Ранее в январе Рада приняла законопроект №7029 в первом чтении. Среди нововведений, предусмотренных документом, появились возможности направления электронных сообщений о проведении собрания с согласия совладельцев, проведения собрания полностью или частично в режиме видеоконференции, онлайн-голосования с помощью квалифицированной электронной подписи.
Кроме того, снижается порог голосов для принятия решений по управлению домом, за исключением вопросов отсоединения от сетей централизованного предоставления услуг.
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