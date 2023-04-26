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Комітет Ради схвалив законопроєкт, який дозволить бізнесу списувати до 10% прибутку на благодійність
17:34 26.04.2023 |
Комітет ВР з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував парламенту ухвалити за основу та в цілому законопроєкт, який підвищує стелю благодійних внесків у 2,5 раза.
Про це повідомив народний депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету Ярослав Железняк у Telegram.
"Наш Комітет підтримав законопроєкт №9177 за основу та в цілому. Одноголосно!...Це те, що просив сумлінний бізнес, який активно допомогає зараз державі під час війни", - зазначив він.
Як пояснив нардеп, документ збільшує можливість участі у благодійній діяльності для платників податку з 4% до 10% прибутку.
Він додав, щаконопроєкт буде розглянутий у травні.
Як повідомлялося, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики та автор законопроєкту Данило Гетманцев зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт №9177, який дозволяє платникам податків збільшити на період воєнного стану благодійні внески з 4% до 10% прибутку без додаткового оподаткування.
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