Комітет Ради схвалив законопроєкт, який дозволить бізнесу списувати до 10% прибутку на благодійність

Комітет ВР з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував парламенту ухвалити за основу та в цілому законопроєкт, який підвищує стелю благодійних внесків у 2,5 раза.

Про це повідомив народний депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету Ярослав Железняк у Telegram.

"Наш Комітет підтримав законопроєкт №9177 за основу та в цілому. Одноголосно!...Це те, що просив сумлінний бізнес, який активно допомогає зараз державі під час війни", - зазначив він.

Як пояснив нардеп, документ збільшує можливість участі у благодійній діяльності для платників податку з 4% до 10% прибутку.

Він додав, щаконопроєкт буде розглянутий у травні.

Як повідомлялося, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики та автор законопроєкту Данило Гетманцев зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт №9177, який дозволяє платникам податків збільшити на період воєнного стану благодійні внески з 4% до 10% прибутку без додаткового оподаткування.