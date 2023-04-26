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АНАЛІТИКА

Депутати планують «перезавантажити» податкову службу

13:24 26.04.2023 |

Право

 

Народні депутати підготували законопроєкт про перезавантаження Державної податкової служби за зразком вже зареєстрованих проєктів щодо змін в управлінні Державної міграційної служби (ДМС) та Бюро економічної безпеки (БЕБ).

Як передає Укрінформ, про це в Телеграмі повідомив народний депутат, перший заступник голови комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.

«...реєструємо проєкт про перезавантаження Податкової служби. За аналогією з проєктами по Митниці (№6490-д) та БЕБ (№9080)», - йдеться в повідомленні.

За інформацією депутата, законопроєктом передбачається змінити процедуру конкурсного відбору керівника податкової на основі кращих практик конкурсів до антикорупційних органів (САП, НАБУ, НАЗК). Конкурсну комісію пропонується створювати з дев'яти осіб, визначених КМУ, із яких п'ять визначатимуться на підставі пропозицій міжнародних організацій.

Також проєктом запроваджується щорічний зовнішній аудит ефективності діяльності податкової. Негативний висновок такого аудиту буде ключовою підставою для звільнення голови установи.

Після обрання нового керівника буде здійснена переатестація всіх працівників служби, в тому числі з питання доброчесності. Неуспішне проходження переатестації означатиме звільнення такого працівника.

Крім того, законопроєктом прямо встановлюється вищий за теперішній розмір заробітної плати для податківців.

«Цим законопроєктом ми завершуємо серію з трьох ініціатив, які спрямовані на перезавантаження та оновлення всіх трьох держорганів у фінансовій сфері: БЕБ, ДМС, ДПС», - зазначив Железняк.

Як повідомлялося, Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт №6490-д, який, зокрема, запроваджує конкурсний відбір на посаду голови Держмитслужби та процедуру атестації посадових осіб митних органів.
 

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