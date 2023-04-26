Адаптація до норм ЄС: Зеленський підписав закон для спрощення внутрішніх авіаперевезень

Президент України Володимир Зеленський підписав євроінтеграційний закон, який спрощує державне регулювання авіаційної галузі та створює передумови для якнайшвидшого відновлення діяльності вітчизняних авіаперевізників та аеродромів.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України у Фейсбуці.

«Лише одна з чотирьох пасажирських вітчизняних авіакомпаній продовжує працювати за кордоном. Відновлення галузі потребує рішень уже сьогодні, щоб компанії, які готові будуть літати в Україні одразу після нашої перемоги, працювали вже за оновленими правилами. Ухвалений закон - про можливості для максимально швидкого відновлення авіасполучення, як тільки це дозволить безпекова складова», - наголосили в міністерстві.

Документ спрощує процедури видачі сертифіката льотної придатності і дозволу на виконання польотів для окремих імпортованих в Україну повітряних суден.

Тобто, якщо літак сертифіковано в Європейській агенції безпеки авіації (EASA), то не потрібно проходити повторну сертифікацію в Україні.

Крім того, тепер українським авіаперевізникам для виконання регулярних повітряних перевезень в державі та за кордоном не потрібно отримувати права на експлуатацію повітряних ліній. Так само, як і для чартерних перевезень в Україні. Отримання аналогічного дозволу не передбачено в країнах ЄС, уточнили в міністерстві.

Законом передбачено і перехід на декларативний принцип відповідності підприємствами та організаціями, які здійснюють наземне обслуговування в галузі цивільної авіації. Раніше, щоб підприємство могло працювати на території летовища, потрібно було пройти сертифікацію, яка займала від 3 до 6 місяців. Зміни скасовують необхідність сертифікації, натомість необхідно подати пакет документів, що підтверджує відповідність вимогам законодавства.

Також змінами виключено положення щодо необхідності сертифікації суб'єктів господарювання, що надають агентські послуги з продажу повітряних перевезень. Ця норма стосується також суб'єктів, які готуються персонал для організації чи продажу повітряних перевезень.

Як повідомлялось, законопроєкт №6405, яким запроваджуються зміни щодо контролю за безпекою авіації і дерегуляції господарської діяльності в галузі цивільної авіації, Верховна Рада ухвалила в цілому 21 березня 2023 року.