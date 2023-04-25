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Частину бюджету України пропонують розподіляти через голосування в Дії
12:27 25.04.2023 |
Профільний комітет Верховної Ради на засіданні в понеділок, 24 квітня, підтримав законопроєкт № 9165 щодо змін у державному фонді регіонального розвитку. Вони передбачають, що громадяни зможуть самі вибирати, на що витрачати ці гроші.
У державному бюджеті на 2023 рік передбачено 2 млрд грн на державні інвестиційні проєкти для регіонального розвитку.
Гроші між регіонами хочуть поділити так: Київ і області, які постраждали від війни менше, отримають по 41,7 млн грн, решта - по 132,6 млн грн.
Підвищене фінансування передбачене для Донецької, Херсонської, Запорізької, Миколаївської, Київської, Сумської, Харківської, Чернігівської, Дніпропетровської, Одеської та Житомирської областей.
Великі міста з населенням понад 225 000 осіб повинні будуть співфінансувати проєкт в пропорції 50 на 50.
У кожній області пропонується коштом держави частково профінансувати проєкти, які отримають найбільшу підтримку громадян під час голосування в мобільному застосунку "Дія".
Попередній відбір проєктів здійснить спеціальна комісія. Цього року вони будуть стосуватися критичної інфраструктури житлово-комунального господарства, лікарень, ЦНАПів, укриттів тощо.
Голосування в Верховній Раді відбудеться на початку травня, а у Дії проєкти мають з'явитися в середині червня.
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