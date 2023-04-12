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АНАЛІТИКА

Рада підтримала створення Фонду декарбонізації

20:32 11.04.2023 |

Право

 

Верховна Рада України підтримала створення Державного фонду декарбонізації та енергоефективної трансформації.

Відповідне рішення закріплено в ухваленому у вівторок законі (законопроєкт №8433) про внесення змін до розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного кодексу України в частині використання коштів із рахунків на підтримку України.

Згідно з картою законопроєкту, депутати підтримали внесену до нього народним депутатом Андрієм Мотовиловцем ("Слуга народу") правку, яка передбачає створення такого фонду.

"Фонд створено за європейським принципом - "забруднювач платить", який, відповідно до Регламенту ЄС про управління енергетикою та кліматичними діями, передбачає цільову спрямованість екологічних податків на енергоефективність і декарбонізацію і застосовується у 21 країні ЄС", - прокоментували в Державному агентстві з енергоефективності та енергозбереження.

Як пояснило агентство у своєму релізі, акумульовані у фонді кошти спрямують виключно на фінансування програм і заходів з енергоефективності, зокрема на державні цільові програми у сфері енергоефективності, використання відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива, декарбонізацію. Крім того, ці кошти спрямують на компенсації, здешевлення кредитів і лізингових зобов'язань, залучених фізичними та юридичними особами на енергоефективні заходи, енергосервіс, "зелені" проєкти, скорочення викидів СО2, а також на виконання боргових зобов'язань за запозиченнями, отриманими державою на реалізацію інвестиційних проєктів у сфері енергоефективності, відновлюваної енергетики, декарбонізації.

"Створивши цей фонд, Україна зробила ще один вагомий крок, що наближає інтеграцію до ЄС та повоєнне відновлення. Це рішення сприятиме досягненню спільної з ЄС мети - енергонезалежність і безвуглецевий розвиток", - зазначила голова Держенергоефективності Ганна Замазєєва, слова якої наводяться в релізі.

За її словами, в Україні буде постійне джерело коштів для впровадження енергоефективних заходів населенням, бізнесом, місцевою владою.

Як повідомлялося, наприкінці 2020 року Міністерство енергетики заявляло про необхідність створення Фонду декарбонізації з фінансуванням за рахунок частини податку на викиди вуглекислого газу, який зараз спрямовують до загального фонду бюджету. Як зазначало Міненерго, кошти фонду спрямовуватимуть виключно на проєкти задля скорочення викидів СО2, що мають енергоефективний, екологічний і соціальний ефекти.

Планувалося, що його адміністрування здійснюватиме Держенергоефективності.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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