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Рада спростить ліквідацію державних підприємств
17:32 11.04.2023 |
Верховна Рада на засіданні у вівторок, 11 квітня, ухвалила проєкт закону "Про особливості припинення за рішенням власника державних підприємств та господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50% акцій (часток) належать державі".
Відповідний законопроєкт №8205 у першому читанні підтримали 226 нардепів, повідомив народний депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк у Telegram.
Як вказано у пояснювальній записці до законопроєкту, його метою є "вдосконалення законодавчого регулювання заходів з припинення державних підприємств та господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50% акцій (часток) належать державі".
Закон встановлює порядок та особливості припинення за рішенням власника державних підприємств та господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50% акцій (часток) належать державі.
Для цього в ньому визначається відповідна термінологія, повноваження власника державного підприємства, правовий статус ліквідатора державного підприємства, порядок припинення та особливості реорганізації державного підприємства тощо.
При цьому законопроєктом пропонується визначення терміну "державне підприємство - державне підприємство або господарське товариство, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі".
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