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АНАЛІТИКА

Рада спростить ліквідацію державних підприємств

17:32 11.04.2023 |

Право

 

Верховна Рада на засіданні у вівторок, 11 квітня, ухвалила проєкт закону "Про особливості припинення за рішенням власника державних підприємств та господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50% акцій (часток) належать державі".

Відповідний законопроєкт №8205 у першому читанні підтримали 226 нардепів, повідомив народний депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк у Telegram.

Як вказано у пояснювальній записці до законопроєкту, його метою є "вдосконалення законодавчого регулювання заходів з припинення державних підприємств та господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50% акцій (часток) належать державі".

Закон встановлює порядок та особливості припинення за рішенням власника державних підприємств та господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50% акцій (часток) належать державі.

Для цього в ньому визначається відповідна термінологія, повноваження власника державного підприємства, правовий статус ліквідатора державного підприємства, порядок припинення та особливості реорганізації державного підприємства тощо.

При цьому законопроєктом пропонується визначення терміну "державне підприємство - державне підприємство або господарське товариство, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі".
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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