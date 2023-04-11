Рада спростить ліквідацію державних підприємств

Верховна Рада на засіданні у вівторок, 11 квітня, ухвалила проєкт закону "Про особливості припинення за рішенням власника державних підприємств та господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50% акцій (часток) належать державі".

Відповідний законопроєкт №8205 у першому читанні підтримали 226 нардепів, повідомив народний депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк у Telegram.

Як вказано у пояснювальній записці до законопроєкту, його метою є "вдосконалення законодавчого регулювання заходів з припинення державних підприємств та господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50% акцій (часток) належать державі".

Закон встановлює порядок та особливості припинення за рішенням власника державних підприємств та господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50% акцій (часток) належать державі.

Для цього в ньому визначається відповідна термінологія, повноваження власника державного підприємства, правовий статус ліквідатора державного підприємства, порядок припинення та особливості реорганізації державного підприємства тощо.

При цьому законопроєктом пропонується визначення терміну "державне підприємство - державне підприємство або господарське товариство, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі".