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АНАЛІТИКА

Рада дозволить обирати проєкти регіонального розвитку через «Дію»

17:22 11.04.2023 |

Право, Україна

 

Верховна Рада на засіданні у вівторок, 11 квітня, ухвалила проєкт змін до закону "Про державний бюджет на 2023 рік", який передбачає використання голосування на платформі "Дія" при розподілі коштів державного фонду регіонального розвитку.

Відповідний законопроєкт №9165 у першому читанні підтримали 280 нардепів, повідомив народний депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк у Telegram.

Законопроєктом пропонується установити особливості використання коштів державного фонду регіонального розвитку у 2023 році.

Зокрема, передбачається спрямувати додаткові кошти Фонду на виконання інвестиційних програм і проєктів регіонального розвитку у Донецькій, Житомирській, Запорізькій, Київській, Миколаївській, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях, оскільки вони найбільше постраждали від російського вторгнення.

Крім того, для відбору інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, пропонується використовувати відкрите голосування засобами порталу "Дія".

Своєю чергою Головне експертне управління Верховної Ради зауважує, що далеко не всі українці є користувачами порталу "Дія". Крім того, на сьогоднішній день наймасовішим було опитування щодо 8 березня, в якому взяли участь понад 2,1 млн українців. Отже, жодне подібне голосування не може бути репрезентативним з огляду на те, що воно охоплює думки лише певної частини громадян України, які є користувачами порталу "Дія" та голосування яких може мати випадковий характер.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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