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АНАЛІТИКА

Рада схвалила обов&aposязкову реструктуризацію кредитів для переселенців

17:14 11.04.2023 |

Право

 

Верховна Рада на засіданні у вівторок, 11 квітня, ухвалила за основу зміни до закону "Про споживче кредитування" щодо особливостей нарахування процентів за споживчими кредитами під час воєнного стану.

Відповідний законопроєкт №9051 у першому читанні підтримали 297 нардепів, повідомив народний депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк у Telegram.

Документ передбачає обов'язкову реструктуризацію зобов'язань споживачів за договорами про споживчий кредит, місцем постійного проживання або покинутим місцем постійного проживання споживача є територія, на якій ведуться (велися) бойові дії, або тимчасово окупована Російською Федерацією територія.

Рада також схвалила у першому читанні пов'язаний законопроєкт №9052, який врегульовує оподаткування отриманої вигоди внаслідок реструктуризації таких кредитів.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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