Рада прийняла за основу законопроєкт про перезавантаження митниці

Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт №6490-д про перезавантаження митниці, який пропонує змінити процедуру конкурсного відбору очільника, запровадити щорічний аудит ефективності її роботи та провести переатестацію працівників протягом року після призначення керівника.

За документ на пленарному засіданні у вівторок проголосували 260 народних депутатів за необхідного мінімуму 226 голосів, повідомив член фракції "Голос" Ярослав Железняк у телеграмі.

Він нагадав, що пропонується змінити процедуру конкурсного відбору керівника митниці на основі найкращих практик конкурсів до антикорупційних органів (САП, НАБУ, НАЗК) і створити конкурсну комісію з дев'яти осіб, визначених урядом, з яких п'ятеро визначатимуться на підставі пропозицій міжнародних організацій.

Зазначається, що конкурсна комісія внесе прем'єр-міністру для розгляду Кабінетом Міністрів лише одну кандидатуру, тоді як нинішня практика передбачає дві-три.

Також законопроєкт запроваджує щорічний зовнішній аудит ефективності діяльності митниці. Як уточнив Железняк, негативний висновок такого аудиту буде ключовою підставою для звільнення голови, що не дасть змоги змінювати керівника митниці просто за бажанням уряду.

Щодо атестації, то законопроєкт передбачає звільнення працівника митниці в разі її непроходження.

"Закон прямо встановлює вищий розмір зарплати для митників, ніж є зараз. І це правильно, інакше нову чесну службу ми ніколи не побудуємо", - додав Железняк.

Як повідомляв раніше голова профільного парламентського комітету Данило Гетманцев, новому голові Держмитслужби пропонується надати право формувати кадровий потенціал митних органів. Зокрема, заступники можуть бути призначені тільки за погодженням із головою, а керівники середньої ланки (зокрема начальники митниць і директори департаментів центрального апарату) не узгоджуватимуться з Мінфіном.