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Рада ухвалила важливе рішення щодо прописки дітей під час війни
16:34 11.04.2023 |
Під час війни зареєстрованим місцем проживання дитини будуть вважати місце проживання її батьків або інших законних представників, з ким вона живе.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нардепа Ярослава Железняка та карту законопроєкту.
Так, на період тимчасової окупації РФ території України зареєстрованим місцем проживання дитини вважається зареєстроване місце проживання її батьків або інших законних представників чи одного з них, з яким проживає неповнолітня особа.
Відомості про зареєстроване місце проживання дитини на тимчасово окупованій території України та територіях, на яких ведуться чи велись бойові дії за заявою батьків вносяться:
* до відомчої інформаційної системи;
* до реєстру територіальної громади під час декларування або реєстрації місця проживання дитини.
Якщо місце проживання батьків або інших законних представників дитини зареєстровано за різними адресами, подається письмова заява законного представника, з яким проживає дитина.
Цей закон набирає чинності через один місяць з дня його опублікування.
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