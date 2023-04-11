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Власників пошкодженого війною майна звільнили від податку на нерухомість
15:52 11.04.2023 |
Верховна рада звільнила від сплати податку на нерухомість власників зруйнованого та пошкодженого війною майна.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нардепа Ярослава Железняка в Telegram.
Відповідний законопроект №7632 був ухвалений у другому читанні під час засідання парламенту 11 квітня.
Нардепи скасували податки на об'єкти житлової та нежитлової нерухомості, що були зруйновані чи пошкоджені внаслідок війни, а саме:
* звільнення від податку за землю для фізичних та юридичних осіб, якщо земельна ділянка розташована на територіях активних бойових дій або окупованих територіях;
* звільнення податку на нерухомість для фізичних та юридичних осіб, якщо житлова нерухомість розташована на територіях активних бойових дій або окупованих територіях.
Звільнення від єдиного податку 4-ої групи відбувається з 1 березня 2022 року за земельні ділянки, розташовані на територіях активних бойових дій або окупованих територіях, до завершення таких подій. Норми не поширюється на земельні ділянки, бойові дії на яких або тимчасова окупація РФ яких завершилися до 1 травня 2022 року.
Також законопроектом біженці, що отримували допомогу за кордоном від іноземних держав та організацій, звільняються від обов'язку декларування.
Нардепи наголошують, що документ також виправив колізії щодо переліку окупованих територій. Тепер податкова буде використовувати перелік, затверджений Мінреінтеграції.
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