Рада звільнить біженців від необхідності декларувати отриману за кордоном допомогу

Парламентський комітет з питань фінансів, податкової та митної політики у законопроєкті 7632 з поправками до Податкового кодексу, ухвалення якого у другому читанні очікується незабаром, планує звільнити фізичних осіб від необхідності подавати в Україні податкову декларацію, якщо вона отримала "пільговані" доходи як біженець за кордоном.

Про це голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики та автор законопроєкту Данило Гетманцев повідомив у інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

"Щоб усунути всі... незрозумілі речі, ми у №7632 передбачаємо відповідну норму: якщо податковий резидент отримує виключно "пільговані" доходи, він звільняється від обов'язку подавати декларацію", - сказав голова комітету.

Гетманцев нагадав, що згідно із чинним законодавством громадянин України має подавати декларацію до української податкової, якщо проживає за кордоном, лише якщо він є податковим резидентом України.

"Хто такий податковий резидент визначається у статті 14.1.213 Податкового кодексу України. Там діють критерії визначення резидентства за каскадним принципом: перший критерій - це місце проживання; другий - постійне місце проживання, третій - це центр життєвих інтересів, потім 183 дні... І лише якщо всі ці критерії не спрацьовують, тоді включається критерій громадянства. Але якщо біженець мешкає понад 183 дні за кордоном, він подавати декларацію не повинен", - пояснив голова комітету.

Водночас він зазначив, що життєві обставини можуть бути різними, і щоб зняти складність питання, пропонується уточнити норму закону, як було зазначено вище.

Говорячи про ситуації, коли біженці-громадяни України стали податковими резидентами інших країн, але продовжують отримувати доходи з джерелом походження з України, Гетманцев уточнив, що питання подання декларації вирішується вже згідно із законодавством тієї країни, податковим резидентом якої став біженець. В Україні ж податковий агент, який сплачує ці доходи, просто утримає з них ПДФО та військовий збір.

"До мене звернулася жінка, яка у Франції має статус біженця, який автоматично передбачає статус податкового резидента та право на роботу. Так от, вона у Франції має подавати податкову декларацію, бо там діє спільне декларування. Тобто, в Україні вона може і не подавати, а у Франції має подавати. Там правила набагато жорсткіші, ніж у нас. І думаю, багато хто з наших співгромадян у цьому переконався протягом 2022 року", - додав голова комітету.