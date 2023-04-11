Рада дозволить «Укрпошті» випускати цифрові поштові марки

Верховна Рада прийняла за основу проєкт закону "Про внесення змін до закону "Про поштовий зв'язок" (щодо врегулювання питання випуску цифрової марки)".

Відповідний законопроєкт №8280 у першому читанні підтримали 283 народних депутати, повідомила пресслужба Апарату парламенту.

Документом пропонується визначити новий термін "цифрова поштова марка".

Також передбачається внести зміни до статті 18 закону "Про поштовий зв'язок", відповідно до яких цифрова поштова марка є об'єктом образотворчого мистецтва та не є засобом оплати послуги поштового зв'язку з пересилання письмової кореспонденції, що надається призначеним оператором поштового зв'язку.

Порядок використання цифрової поштової марки визначатиме призначений оператор поштового зв'язку.

На думку авторів законопроєкту, такі зміни необхідні "враховуючи темпи цифровізації в державній сфері адміністративних послуг та цифровізації простору суспільних відносин і приймаючи до уваги традиційну увагу суспільства до поштових марок як атрибуту державної та національної ідентичності".