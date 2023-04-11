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В Україні хочуть скасувати оподаткування компенсації доступної іпотеки
09:42 11.04.2023 |
Кабінет міністрів запропонував Раді скасувати податок на компенсації, які надають громадянам у межах доступного іпотечного кредитування.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пояснювальну записку до відповідного законопроекту.
У документі наголошується, що наразі компенсації за умов доступної іпотеки, які оплачуються на користь позичальника, підпадають під визначення додаткового блага для фізичної особи і тому підлягають оподаткуванню на доходи фізичних осіб за ставкою 18% та 1,5% військовим збором.
"Таким чином, на осіб, які скористаються умовами доступного іпотечного кредитування, буде покладено обов'язок декларування відповідних сум податку та подальшу його сплату", - уточнюють автори законопроекту.
При цьому ініціатори нововведень пропонують, щоб до загального оподатковуваного доходу не включалися компенсації, які одержують українці в рамках доступного іпотечного кредитування.
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