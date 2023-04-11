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Рада схвалила розширення пільг для непрацюючого закону про «інвестнянь»
23:56 10.04.2023 |
Верховна Рада на засіданні у понеділок, 10 квітня, схвалила за основу запропоновані урядом зміни до закону "Про державну підтримку інвестиційних проектів із значними інвестиціями в Україні".
Прийняття відповідного законопроєкту №8138 у першому читанні підтримали 252 нардепи, повідомив народний депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк у Telegram.
Документом передбачається:
* запровадження нової форми державної підтримки для інвесторів, а саме часткової компенсації вартості будівництва об'єктів суміжної інфраструктури;
* впровадження можливості інвестору розпочати реалізацію проекту до укладання спеціального інвестиційного договору та внести інвестиції на передпроєктні роботи (підготовка документації, купівля земельної ділянки тощо) в обсязі 25% від вартості загального розміру значних інвестицій;
* зменшити вимоги щодо розміру значних інвестицій до 12 млн євро та кількості створених нових робочих місць - з 80 до 50 впродовж строку реалізації інвестиційного проєкту, що мало б розширити коло потенційних інвесторів;
* встановлення часових можливостей для доопрацювання, а не повернення поданих інвестором документів та спеціального інвестиційного договору (не більше двох місяців).
Як повідомлялося, відповідний законопроєкт уряд схвалив у жовтні 2022 року. Представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук пояснював, що запропоновані зміни дозволять брати участь у програмі "інвестнянь" не лише великим, а й середнім інвесторам.
Всього з початку дії закону "про інвестнянь" в січні 2021 року надійшло лише п'ять заявок на реалізацію великих інвестиційних проектів із запланованим фінансуванням 11 млрд грн, проте обсяг залучених інвестицій поки що нульовий.
Перші три заявки надійшли від агрохолдингу "Астарта-Київ", виробника теплоізоляції ТОВ "ОБІО" та підприємства "Інтерпайп Ніко Тьюб". Наприкінці минулого року заявки на участь у програмі також подали гірськолижні курорти ТОВ "Буковель" та ТОВ "Славські".
Нагадаємо, 10 лютого 2021 року президент Володимир Зеленський підписав закон "Про державну підтримку інвестиційних проектів із значними інвестиціями в Україні". Він передбачає надання державної підтримки українським та іноземним інвесторам із загальною сумою інвестицій від 20 млн євро.
У лютому 2020 року на Економічному форумі в Давосі президент Володимир Зеленський анонсував низку заходів, покликаних залучити іноземних інвесторів. Зокрема, тоді йшлося про можливість отримати персональну "інвестиційну няню" від уряду та прямі інвестиційні договори з державою для проектів з інвестиціями понад $100 млн.
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