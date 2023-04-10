Рада скасувала податки на імпорт товарів для потреб оборони

Верховна Рада на засіданні у понеділок, 10 квітня, ухвалила закони про внесення змін до Податкового та Митного кодексів щодо звільнення від оподаткування податком на додану вартість (ПДВ) та митом операцій з постачання/ввезення товарів для потреб безпеки і оборони у період воєнного стану.

Прийняття відповідних законопроєктів №9061 та №9062 в цілому підтримали 317 та 316 нардепів, повідомив народний депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк у Telegram.

"Ідея: звільнити від оподаткування ПДВ операції з ввезення на митну територію України товарів, що належать Міноборони, ЗСУ, а також іншим утворенням відповідно до законів України військовим формуванням, розвідувальним органам, органам спеціального призначення з правоохоронними функціями, на які покладено функції із забезпечення оборони держави, поміщені у митний режим переробки за межами митної території України, та/або продуктів їх переробки, які повертаються на митну територію України у митному режимі імпорту після ремонту та/або обслуговування", - пояснив нардеп.

"Також пропонується звільнення від оподатковування ПДВ операцій з постачання послуг пов'язаних з програмним забезпеченням військового призначення, міжнародна передача якого підлягає державному контролю", - додав Железняк.

У супровідних документах зазначається, що йдеться про звільнення від оподаткування ввезення в Україну наступних видів продукції: пороха, вибухові речовини, спеціальна хімія для виробництва боєприпасів, засобів радіоелектронної розвідки та радіоелектронної боротьби, автомобілів спеціального призначення, радіолокаційних станцій, мобільних ремонтних майстерень, які використовуються в оборонних цілях, військових кораблів та катерів.

Згідно із пояснювальною запискою до законопроєкту №9062, передбачається тимчасове, на період дії воєнного стану та протягом трьох років з дня його припинення чи скасування, звільнення від оподаткування ввізним митом товарів, що належать Міністерству оборони, Збройним Силам України, а також іншим утворенням відповідно до законів України військовим формуванням, розвідувальним органам, органам спеціального призначення з правоохоронними функціями, поміщені у митний режим переробки за межами митної території України, та/або продуктів їх переробки, які повертаються на митну територію України у митному режимі імпорту після ремонту та/або обслуговування.

Як повідомлялося, на початку лютого Верховна Рада прийняла два закони, що передбачають звільнення від сплати ПДВ та мита при ввезенні в Україну безпілотних літальних апаратів, коптерів, тепловізорів та низки інших товарів на період воєнного стану.