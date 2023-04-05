Фінкомітет ВР підтримав законопроєкт про перезавантаження митниці в 1-му читанні

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендує прийняти за основу законопроєкт №6490-д, яким пропонується перезавантажити митницю, зокрема, змінити процедуру конкурсного відбору очільника, запровадити щорічний аудит ефективності її роботи та провести переатестацію працівників протягом року після призначення керівника.

"Наш комітет прийняв за основу обіцяний законопроєкт 6490-д щодо перезавантаження митниці! За - одноголосно!" - повідомив заступник голови комітету Ярослав Железняк у телеграм-каналі в середу.

За його словами, запропонована процедура конкурсного відбору керівника митниці відповідає найкращим практикам конкурсів до антикорупційних органів (САП, НАБУ, НАЗК).

Депутат уточнив, що конкурсна комісія складатиметься з дев'яти осіб, визначених Кабміном, із них п'ять визначатимуться на підставі пропозицій міжнародних організацій, а урядом на затвердження вноситиметься лише одна кандидатура.

Железняк додав, що планується також запровадити щорічний зовнішній незалежний аудит ефективності діяльності митних органів, негативний висновок за ним стане підставою для звільнення голови митниці.

Як повідомив голова комітету Данило Гетманцев, новому голові Держмитслужби пропонується надати право формувати кадровий потенціал митних органів. Зокрема, заступники можуть бути призначені лише за погодженням із головою, а керівники середньої ланки (зокрема, начальники митниць і директори департаментів центрального апарату) не узгоджуватимуться з Мінфіном.

Крім того, за пропозицією представників фракції "Європейська солідарність" безпосередньо в законі визначаються розміри окладів посадових осіб митниці.