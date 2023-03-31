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Шість законів України втратили чинність у зв'язку з набуттям чинності законом "Про медіа"

18:01 31.03.2023 |

Право

 

У зв'язку з набуттям чинності законом "Про медіа" втратили чинність шість інших законів.

Зокрема, згідно з пунктом 32 прикінцевих і перехідних положень закону "Про медіа", що набув чинності в п'ятницю, 31 березня, втратили чинність закони "Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні", "Про телебачення і радіомовлення", "Про інформаційні агентства", "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення", "Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації" та "Про захист суспільної моралі".
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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