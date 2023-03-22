Рада дозволила судам розглядати справи про банкрутство без виклику сторін

Верховна Рада дозволила судам розглядати позовні заяви щодо банкрутства у спрощеному позовному провадженні без виклику сторін.

Відповідний законопроєкт №4409 "Про внесення змін до Кодексу України з процедур банкрутства" парламент ухвалив у другому читанні 20 березня, повідомляє пресслужба Міністерства юстиції.

Закон також має спростити роботу арбітражним керуючим. Він передбачає створення автоматизованої інформаційної системи "Банкрутство та неплатоспроможність", що об'єднає необхідні реєстри та бази даних і до складу якої входитиме Електронний кабінет арбітражного керуючого.

Заступниця міністра юстиції Валерія Коломієць зауважила, що в рамках ініційованої Мін'юстом реформи процедур банкрутства також планується прийняття законопроєкту про "військові банкрутства" і впровадження Директиви ЄС 2019/1023 до вересня поточного року.

Нагадаємо, законопроєкт №4409 було прийнято за основу ще у червні 2021 року. Під час підготовки документа до другого читання було подано 248 поправок, із яких 112 було запропоновано врахувати.