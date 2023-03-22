Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Рада дозволила судам розглядати справи про банкрутство без виклику сторін

15:52 22.03.2023 |

Право

 

Верховна Рада дозволила судам розглядати позовні заяви щодо банкрутства у спрощеному позовному провадженні без виклику сторін.

Відповідний законопроєкт №4409 "Про внесення змін до Кодексу України з процедур банкрутства" парламент ухвалив у другому читанні 20 березня, повідомляє пресслужба Міністерства юстиції.

Закон також має спростити роботу арбітражним керуючим. Він передбачає створення автоматизованої інформаційної системи "Банкрутство та неплатоспроможність", що об'єднає необхідні реєстри та бази даних і до складу якої входитиме Електронний кабінет арбітражного керуючого.

Заступниця міністра юстиції Валерія Коломієць зауважила, що в рамках ініційованої Мін'юстом реформи процедур банкрутства також планується прийняття законопроєкту про "військові банкрутства" і впровадження Директиви ЄС 2019/1023 до вересня поточного року.

Нагадаємо, законопроєкт №4409 було прийнято за основу ще у червні 2021 року. Під час підготовки документа до другого читання було подано 248 поправок, із яких 112 було запропоновано врахувати.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,4264
  0,0036
 0,01

Курс обміну валют на сьогодні, 10:15
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,1230  0,14 0,37 38,8303  0,11 0,28
EUR 40,4085  0,01 0,02 41,3876  0,04 0,09

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9320  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес