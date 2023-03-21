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Рада надала доступ СБУ до даних перевізників про пасажирів
18:18 21.03.2023 |
Верховна Рада прийняла закон, який має вдосконалити боротьбу з тероризмом.
Про це написала голова Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк ("Слуга народу").
За її словами, документ передбачає впровадження європейських заходів у сфері протидії терористичній діяльності та міждержавний обмін інформацією про пасажирів на авіарейсах.
Так, законом передбачено, що Антитерористичний центр при СБУ та інші суб‘єкти боротьби із тероризмом отримає право отримувати від підприємств транспорту, незалежно від форм власності, інформацію про пасажирів та персонал міжнародних та внутрішніх рейсів у порядку, визначеному законом.
"Так, перетин держкордону України з метою здійснення терористичної діяльності каратиметься позбавленням волі. Звільнити ж людину від кримінальної відповідальності може: добровільна відмова від подальшої злочинної діяльності, інформування правоохоронний орган про цей злочин, сприяння запобіганню або припиненню терористичної діяльності", - пояснила Шуляк.
Також із метою протидії переміщенню осіб, причетних до терористичної діяльності, Служба безпеки України може надавати іноземним партнерам вичерпну інформацію про осіб, які виїжджатимуть за кордон.
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