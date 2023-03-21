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АНАЛІТИКА

Парламент ухвалив закон про реформу рибного господарства в Україні

17:56 21.03.2023 |

Право

 

Верховна Рада ухвалила закон про реформу галузі рибного господарства та аквакультури, в межах якої очікується зростання конкуренції, підвищення якості виловленої риби та збільшення надходжень до місцевих бюджетів.

Відповідний законопроєкт №7616 у другому читанні підтримав 271 народний депутат, передає Укрінформ із посиланням на сайт парламенту.

«Десятиліттями рибна галузь лишалася в тіні, а процеси - забюрократизованими. Проблем у галузі додалося і через російську агресію. Впали виробничі потужності, постраждали рибні господарства, скоротились доходи у підприємців. Тому саме зараз - час стимулювати промислове рибальство та використовувати у повній мірі можливості водних ресурсів» - наголосив голова Комітету ВР з питань аграрної та земельної політики Олександр Гайду.

За його словами, серед основних нововведень - швидка видача дозвільних документів в електронному вигляді, створення Єдиної державної електронної системи управління рибною галуззю «Є-риба», встановлення санітарних вимог до рибоприймальних пунктів, посилення контролю за виловом риби.

Також повноцінно запрацюють електронні торги на право промислового вилову риби, які до цього проводилися як урядовий експеримент.

«Ми очікуємо, що в результаті реформи значно збільшаться надходження до місцевих бюджетів, зросте кількість нових користувачів водних біоресурсів. У свою чергу, українці отримають перевірену якісну рибу на столах. Адже рибоприймальні пункти фіксуватимуть якість та кількість виловленої риби», - заявив Гайду.

За його словами, ухвалення закону - це крок до посилення продовольчої безпеки в Україні та розвитку українського промислового рибальства.

Як повідомлялось, Кабінет Міністрів 31 грудня 2022 року ухвалив постанову про запровадження електронних аукціонів з продажу права на укладення договорів на право спеціального використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об'єктах (їх частинах).

Станом на 20 березня у системі Prozorro.Продажі вже проведено 255 аукціонів з продажу дозволів на промисловий вилов риби; за укладеними договорами до місцевих бюджетів надійшло 11,2 млн грн.
 

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