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Рада прийняла за основу законопроєкт про поетапне впровадження Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи

15:46 21.03.2023 |

Право

 
 

Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт про поетапне впровадження Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи (ЄСІТС).

Як повідомив член фракції "Голос" Ярослав Железняк у телеграм-каналі, відповідний законопроєкт №8219 про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу щодо забезпечення поетапного впровадження ЄСІТС підтримали в першому читанні 262 народні депутати на пленарному засіданні Верховної Ради у вівторок.

Як зазначено в пояснювальній записці до законопроєкту, поетапне впровадження ЄСІТС дасть змогу комплексно започаткувати підготовку до початку її функціонування в судах, органах та установах системи правосуддя, що сприятиме дотриманню прав та обов'язків учасників кримінального провадження, дотриманню строків у кримінальному провадженні, спрощенню та прискоренню всіх етапів судового розгляду.

Законопроєкт передбачає можливість подання учасниками справи процесуальних документів в електронній формі до суду з використанням ЄСІТС.

Зміни до законодавства також дають можливість викликати учасника справи шляхом надсилання йому текстових повідомлень у порядку, визначеному положенням про ЄСІТС.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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