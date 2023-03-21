ВР передбачила до 12 років в'язниці за перетин держкордону України з терористичною метою

Верховна Рада передбачила кримінальну відповідальність у вигляді позбавлення волі до 12 років за перетин державного кордону України з терористичною метою.

Ухвалення відповідного законопроєкту №8146 у цілому підтримали 276 народних депутатів на пленарному засіданні у вівторок, повідомив член фракції "Голос" Ярослав Железняк.

Законопроєкт пропонує внести зміни до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України, згідно з якими: встановлюється кримінальна відповідальність за "проходження навчання тероризму", "перетин державного кордону України з терористичною метою", а також за фінансування цих дій.

Згідно із законопроєктом, під проходженням навчання тероризму слід розуміти одержання інструкцій із виготовлення або використання вибухових речовин, зброї чи небезпечних речовин з метою здійснення діяльності, яка відповідно до закону є терористичною. Такі дії можуть тягнути за собою позбавлення волі від трьох до десяти років.

Відповідальність за участь у терористичній групі чи організації пропонується визначити як окремий склад злочину. Участь у них передбачає позбавлення волі на термін від п'яти до дванадцяти років із конфіскацією майна або без такої, а в разі, якщо такі дії вчиняли службові особи з використанням свого службового становища, позбавлення волі може становити від 12 до 15 з конфіскацією майна.

Перетин держкордону України з метою здійснення терористичної діяльності у ВР пропонують карати позбавленням волі на термін від чотирьох до шести років із конфіскацією майна або без такої. За ті самі дії, вчинені повторно або службовою особою з використанням свого службового становища, - позбавленням волі на термін від п'яти до восьми років із конфіскацією майна або без такої.

У разі вчинення таких правопорушень під час дії надзвичайного або воєнного стану винних осіб зможуть позбавляти волі на термін від восьми до дванадцяти років із моменту конфіскації майна.

Законопроєкт визначає підслідність зазначених злочинів - їх досудове розслідування здійснюватимуть слідчі Служби безпеки України.

Згідно з документом, визначено можливість застосування під час воєнного стану до осіб, яких підозрюють або обвинувачують у скоєнні згаданих злочинів, лише одного виду запобіжного заходу - тримання під вартою з наданням права слідчому судді, суду не визначати при цьому розмір застав.

Законопроєкт №8146 також пропонує внести зміни до закону "Про боротьбу з тероризмом", які зокрема передбачають удосконалення повноважень Служби безпеки України як головного суб'єкта боротьби з тероризмом.

Водночас Антитерористичний центр при СБУ зможуть наділити повноваженнями отримувати від підприємств транспорту, незалежно від форми власності, інформацію про пасажирів і персонал міжнародних та внутрішніх рейсів у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. Водночас авіаперевізників ВР має намір зобов'язати надавати цьому центру інформацію про пасажирів (advance passenger information/passenger name record) міжнародних рейсів із метою протидії переміщенню осіб, причетних до терористичної діяльності. Законопроєкт пропонує покласти на центр завдання зі збору, обробки, зберігання та захисту інформації про пасажирів.

Законопроєкт розробляли на виконання європейської конвенції про запобігання тероризму.