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АНАЛІТИКА

Рада запровадила випробувальний термін до пів року для контрактників, уперше прийнятих на військову службу

14:16 21.03.2023 |

Право

 

Верховна Рада встановила обов'язковий випробувальний термін від одного до шести місяців для громадян, уперше прийнятих на військову службу за контрактом.

За відповідний законопроєкт №8169 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо вдосконалення окремих питань виконання військового обов'язку та проходження військової служби" в цілому проголосували 262 народні депутати на пленарному засіданні парламенту у вівторок, повідомив член фракції "Голос" Ярослав Железняк у телеграм-каналі.

Згідно із законопроєктом, військовослужбовці, які успішно пройшли випробувальний термін, продовжують проходити військову службу за контрактом у Збройних силах України або інших військових формуваннях.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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