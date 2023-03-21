Рада дозволила отримувати офіцерське звання без військової освіти. Головне — бойовий досвід

Верховна Рада затвердила законопроєкт, який дозволяє українським військовослужбовцям отримувати офіцерське звання без військової освіти.

Як пише Мілітарний, закон 8339 спрямований на забезпечення комплектування Збройних сил України посадовими особами офіцерського складу на особливий період.

Зокрема, цей закон передбачає надання офіцерських звань захисникам, які не мають вищої військової освіти.

Проте військовий, який проходить службу в сержантському і старшинському складі, мусить мати бойовий досвід і перебувати на військовій службі в районах ведення воєнних (бойових) дій не менше шести місяців.

Зазначається, що такі військовослужбовці за потреби мають пройти курс військової підготовки за напрямом, що відповідає профілю службової діяльності.

«Для досягнення вказаної мети передбачено норму щодо прийняття на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу з одночасним присвоєнням первинного військового звання офіцерського складу осіб сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом або військову службу за призовом під час мобілізації, військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період, мають бойовий досвід та проходили військову службу в районах ведення воєнних (бойових) дій не менше шести місяців», - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що раніше для отримання первинного офіцерського звання необхідно було пройти навчання у військовому закладі вищої освіти або військовому навчальному підрозділі вишу.

Також закон встановлює нові строки проходження військової служби за контрактом від 1 до 10 років шляхом виключення положення щодо шестимісячного строку.

А також на період воєнного стану дозволяє приймати на військову службу офіцерів від 20 до 40 років.