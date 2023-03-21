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АНАЛІТИКА

Зеленський підписав закон про прозорість оборонних закупівель

13:50 21.03.2023 |

Право

 

Президент Володимир Зеленський підписав закон 8381 про запровадження прозорості в оборонних закупівлях.

Про це повідомив народний депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк у Telegram.

Зокрема, закон передбачає обов'язково оприлюднювати в системі Prozorro ціни, за якими оборонні замовники купують товари для військових та інші товари і послуги для забезпечення армії.

Законопроєкт розробили після публікацій у ЗМІ про те, що Міністерство оборони підписало угоду на послуги організації харчування у 2023 році військових частин на загальну суму 13,16 млрд грнза завищеними у 2-3 рази цінами.

Міністр оборони Олексій Резніков інформацію про закупівлю продуктів за завищеними цінами заперечував. За його словами, в оприлюдненому ЗМІ документі була технічна помилка - постачальник вказав ціну не за десяток, а за кілограм яєць.

Водночас він визнав, що через це наприкінці грудня було відсторонено, а у січні звільнено з Міністерства оборони керівника відповідного департаменту Богдана Хмельницького. Разом із тим після скандалу з Міноброни звільнився заступник міністра В'ячеслав Шаповалов, який відповідав за тилове забезпечення ЗСУ. Згодом йому повідомили про підозру.

Своєю чергою Національне антикорупційне бюро (НАБУ) повідомило, що розслідує кримінальне провадження про можливі зловживання при закупівлі продуктів харчування Міністерством оборони на загальну суму понад 13 мільярдів гривень.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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