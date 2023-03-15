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Законопроєкт про розмитнення автомобілів у «Дії» буде подано до ВР повторно - Федоров

15:45 15.03.2023 |

Право

 

Законопроєкт про митне оформлення транспортних засобів (ТЗ) через застосунок "Дія" і за новою формулою буде зареєстровано у Верховній Раді повторно, повідомив віцепрем'єр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров під час Business Breakfast "Форбс Україна".

"Ми жодного разу не опускали руки за цей час. Було багато проєктів, коли нам говорили "ні" відразу. Ти починаєш говорити, і тобі кажуть - "ні". І ми постійно це ламали і в цьому напрямі ми точно прийдемо до результату. Наразі переподаємо проєкт", - сказав він.

За словами Федорова, планується задіяти громадськість і виносити питання в публічну площину.

"Ми більше контактуватимемо з депутатами, більше публічно порушуватимемо це питання. Виводитимемо в публічний простір тих, хто не говорить аргументів, а потім залишає залу під час голосування. Ми використовуватимемо всі інструменти, щоб це питання дотиснути", - сказав глава Мінцифри.

Раніше повідомлялося, що Верховна Рада в лютому провалила голосування за ухвалення за основу законопроєктів №7466 і №7468 про митне оформлення транспортних засобів (ТЗ) через застосунок "Дія" і за новою формулою: їх підтримали відповідно 212 і 206 депутатів за необхідного мінімуму в 226 голосів.

Як уточнив народний депутат Ярослав Железняк, депутати відхилили також відправлення законопроєктів на повторне перше читання (217 голосів) й автору ініціативи на доопрацювання (225 голосів).

Федоров до голосування зазначав, що розмитнення авто в декілька кліків у "Дії" зробить послугу простою та антикорупційною, оскільки така процедура передбачає людський фактор.

У презентації до законопроєктів вартість розмитнення залежала від об'єму і типу двигуна, року випуску машини та її марки (якщо автомобіль ексклюзивний). Згідно з формулою, розмитнення дворічного гібридного авто з об'ємом двигуна 2 л і вартістю EUR15 тис. обійшлося б власнику в EUR1,86 тис., тоді як поточна система передбачає платіж у EUR4,92 тис.

Наразі під час митного оформлення беруть до уваги вартість транспортного засобу, що, на думку авторів нової ініціативи, створює умови для потенційних маніпуляцій і містить корупційні ризики.

Раніше з посиланням на дані Держмитслужби повідомлялося, що у 2019 році було оформлено 544 тис. ТЗ, які відповідають товарній позиції 8703 згідно з УКТ ЗЕД (автомобілі легкові та інші МТС, призначені переважно для перевезень людей, включно з вантажопасажирськими автомобілями-фургонами та гоночними автомобілями), тоді як у 2020 році - 481,4 тис. Надходження до державного бюджету становили 45,1 млрд грн у 2019 році і 43,4 млрд грн у 2020 році.

Законопроєкти були зареєстровані у ВР 15 червня 2022 року, а 3 лютого їх підтримав профільний парламентський комітет.
За матеріалами: Економічна правда
 

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