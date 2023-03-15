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АНАЛІТИКА

Конкурсна комісія подала на затвердження ВРП перелік кандидатів у члени ВККС

12:51 15.03.2023 |

Право, Політика

 

Конкурсна комісія з добору кандидатів на посади членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС) України затвердила остаточний список із 32 кандидатів, 16 із яких затвердить Вища рада правосуддя (ВРП).

На засіданні в середу конкурсна комісія затвердила остаточний перелік рекомендованих 32 кандидатів, список передадуть до ВРП, яка, у свою чергу, відбере і затвердить 16 із запропонованих до призначення членів ВККС.

До списку увійшли судді Михайло Богоніс, Ганна Вронська, Юлія Джепа, Роман Ігнатов, Роман Кидисюк, Олег Коліуш, Олексій Омельян, Сергій Чумак, Галина Шевчук, суддя у відставці Володимир Луганський, адвокати Петро Варишко, Людмила Волкова, Руслан Сидорович, Володимир Рисенко, Олег Яким'як, Костянтин Красовський, представник НАБУ Руслан Мельник, представник НАЗК Ярослав Дух, а також Юрій Боднарук, Віталій Гацелюк, Ірина Давидович, Надія Кобецька, Андрій Козлов, Роман Куйбіда, Дмитро Лук'янець, Світлана Олененко, Андрій Пасічник, Роман Сабодаш, Віктор Смородинський, Костянтин Ткаченко, Микола Хавронюк, Тарас Шепель.

Загалом у конкурсі брав участь 301 кандидат.

ВККС не працює в Україні з 2019 року, запуск роботи ВККС дасть змогу заповнити дефіцит суддів в Україні та завершити кваліфікаційне оцінювання.

Голова ВРП Григорій Усик заявляв, що ВРП не затягуватиме процесу відбору членів ВККС.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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