Фінансові новини
- |
- 15.03.23
- |
- 18:05
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Конкурсна комісія подала на затвердження ВРП перелік кандидатів у члени ВККС
Конкурсна комісія з добору кандидатів на посади членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС) України затвердила остаточний список із 32 кандидатів, 16 із яких затвердить Вища рада правосуддя (ВРП).
На засіданні в середу конкурсна комісія затвердила остаточний перелік рекомендованих 32 кандидатів, список передадуть до ВРП, яка, у свою чергу, відбере і затвердить 16 із запропонованих до призначення членів ВККС.
До списку увійшли судді Михайло Богоніс, Ганна Вронська, Юлія Джепа, Роман Ігнатов, Роман Кидисюк, Олег Коліуш, Олексій Омельян, Сергій Чумак, Галина Шевчук, суддя у відставці Володимир Луганський, адвокати Петро Варишко, Людмила Волкова, Руслан Сидорович, Володимир Рисенко, Олег Яким'як, Костянтин Красовський, представник НАБУ Руслан Мельник, представник НАЗК Ярослав Дух, а також Юрій Боднарук, Віталій Гацелюк, Ірина Давидович, Надія Кобецька, Андрій Козлов, Роман Куйбіда, Дмитро Лук'янець, Світлана Олененко, Андрій Пасічник, Роман Сабодаш, Віктор Смородинський, Костянтин Ткаченко, Микола Хавронюк, Тарас Шепель.
Загалом у конкурсі брав участь 301 кандидат.
ВККС не працює в Україні з 2019 року, запуск роботи ВККС дасть змогу заповнити дефіцит суддів в Україні та завершити кваліфікаційне оцінювання.
Голова ВРП Григорій Усик заявляв, що ВРП не затягуватиме процесу відбору членів ВККС.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Верховний суд Великої Британії відмовив Росії в ухваленні рішення в порядку спрощеного провадження у справі про євробонди Януковича
ТОП-НОВИНИ
|«Я помилявся». Гетманцев визнав свої промахи під час створення БЕБ
|Російський винищувач зіткнувся з американським дроном над Чорним морем
|ВАКС залишив Коболєва на свободі, але зобов'язав носити електронний браслет
|Залужний про утримання Бахмуту: ключ до стійкості оборони всього фронту
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Обсяг нового будівництва житла в Україні у 2022 р. скоротився в 1,9 раза - Держстат
|84% угорців підтримують членство своєї країни в ЄС
|Фонд держмайна змінює керівників на 65 держпідприємствах
|В Україні планують створити Фонд розвитку - йдуть перемовини з банками США, Британії та Азії
|Законопроєкт про розмитнення автомобілів у «Дії» буде подано до ВР повторно - Федоров
|На АЗС здешевшало в основному ДП
Бізнес
|Бельгія заборонила TikTok на урядових телефонах
|Більше, ніж музичний застосунок. Spotify отримує оновлену стрічку, яка схожа на TikTok, Instagram та YouTube одночасно
|YouTube дозволив авторам «помірно лаятись» — без загрози для монетизації контенту
|Google VPN став доступний платним користувача Google One у 22 країнах
|«Офіси перетворюються на міста-примари». Сундар Пічаї став на захист нової політики Google щодо спільного використання робочих столів в офісах
|Керівник Microsoft: голосові помічники, у тому числі власна Cortana, «були тупі, як пробка»
|Українки в IT 2023 — найпопулярніші спеціалізації, зарплати $500-$3300+ та порівняння з іншими країнами