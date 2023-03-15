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АНАЛІТИКА

Комітет Ради підтримав законопроєкти щодо звільнення від ПДВ військових товарів

16:50 14.03.2023 |

Право

 

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендує парламенту прийняти за основу та в цілому два законопроєкти, які звільняють від ПДВ операції із ввезення товарів для потреб безпеки та оборони.

Про це в Телеграмі повідомив голова Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, передає Укрінформ.

«За результатами засідання комітету рекомендовано прийняти за основу та в цілому два надважливих законопроєкти: законопроєкт №9061 про внесення змін до підрозділу 2 розділу ХХ "Перехідні положення" Податкового кодексу України щодо звільнення від оподаткування податком на додану вартість операцій з постачання/ввезення товарів для потреб безпеки і оборони у період воєнного стану та законопроєкт №9062 про внесення змін до Митного кодексу України щодо особливостей ввезення на митну територію України товарів для потреб безпеки і оборони у період воєнного стану», - йдеться в повідомленні.

Документами передбачено звільнення від ПДВ операцій з ввезення на митну територію України та постачання на митній території України товарів оборонного призначення, визначених такими згідно з п.29 ч.1 статті 1 Закону України "Про оборонні закупівлі". Згідно із пояснювальною запискою, зокрема, йдеться про постачання пороха, вибухових речовин, спеціальної хімії для виробництва боєприпасів, засобів радіоелектронної розвідки та радіоелектронної боротьби, автомобілів спецпризначення, радіолокаційних станцій, мобільних ремонтних майстерень, військових кораблів та катерів тощо.

Очікується, що прийняття законопроєктів дозволить підвищити ефективність реалізації зовнішньоекономічних проєктів з забезпечення критичних потреб сил оборони України в озброєнні, військовій техніці та боєприпасах та забезпечить

можливість Збройних Сил України, інших військових та правоохоронних формувань заощадити кошти під час закупівлі озброєння, військової та спеціальної техніки.

Як повідомлялося, Президент України Володимир Зеленський підписав два закони, які спрощують ввезення на територію України безпілотних літальних апаратів та низки інших товарів на період воєнного стану.
 

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