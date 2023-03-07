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У Раді пропонують відкрити кордони для чоловіків, але з умовами
17:32 06.03.2023 |
Народні депутати пропонують дозволити виїжджати за кордон в умовах воєнного стану студентам, спортсменам та іншим громадянам, які не підлягають мобілізації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на законопроєкти №9075 та №9074.
У пояснювальній записці головною метою законопроєкту №9075 зазначено внесення до законодавства змін, що забезпечать можливість українським студентам іноземних вишів (чоловічої статі) та іншим категоріям громадян, що не підлягають мобілізації в особливий період, вільно виїжджати за кордон. При цьому такий виїзд має бути погоджений з територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки.
До того ж, людина, що хоче виїхати за кордон, має взяти на себе офіційно обов'язок повернутися в Україну не пізніше завершення терміну, на який вона не підлягає мобілізації відповідно до норм чинного законодавства (або протягом 30 днів після виїзду за кордон).
Законопроєктом №9074 пропонується забезпечити українським спортсменам можливість виїжджати за кордон для участі у міжнародних змаганнях та інших спортивних заходах.
Спортсмени та інші військовозобов'язані, які хочуть виїхати за кордон для участі у міжнародних спортивних заходах (тренери, лікарі, представники команд), мають додатково надати лист-підтвердження від центрального органу виконавчої влади або національної федерації з виду спорту щодо виїзду на міжнародний спортивний захід.
При цьому громадяни, які виїхали з України під час дії воєнного стану, та без поважних причин порушили термін повернення в Україну, мають нести за це відповідальність. Або ж такі люди звільняються від передбаченого покарання за умов добровільного перерахунку на спеціальний рахунок для збору коштів на підтримку ЗСУ суми, яка дорівнює розміру прожиткового мінімуму за кожен додатковий повний тиждень перебування за межами України.
До поважних причин повернення до України пізніше за дозволений термін входить: заборона на виїзд з країни перебування; стихійні лиха, катастрофи, аварії; перебування на стаціонарному лікуванні; виконання завдань в інтересах України; інші обставини, які перешкоджають виїзду з країни перебування.
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