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У Раді зареєстрували законопроєкт про вдосконалення торгівлі вживаними авто
16:32 06.03.2023 |
У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт №9083, який має забезпечити прозорість ведення бізнесу в сфері торгівлі вживаними транспортними засобами (ТЗ), спрощення державних бюрократичних процедур, захист прав продавців і покупців.
Про це Укрінформу повідомив голова комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
Законопроєктом пропонується звільнити суб'єкти господарювання, які здійснюють оптову та роздрібну торгівлю ТЗ та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери, і поставлені на облік у Головному сервісному центрі МВС, від обов'язку перереєстровувати на себе вживані ТЗ, які були придбані як товар для їх наступного продажу кінцевим споживачам.
Також передбачається звільнити таких осіб від обов'язку подавати до сервісних центрів МВС документи з відміткою відповідного районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки про взяття на військовий облік (зняття з військового обліку) вживаних ТЗ, які були придбані для подальшого продажу.
На переконання авторів ініціативи, запропоновані зміни успішно реалізовані й працюють у розвинених західних країнах, зокрема у США, Німеччині і Польщі, де автодилери без будь-яких обмежень можуть скуповувати вживані автомобілі для подальшого продажу без їх державної перереєстрації на себе. Такі авто реєструють уже на кінцевого покупця.
Як повідомлялось, у січні українці зареєстрували 11,5 тис. вживаних легкових автомобілів, ввезених з-за кордону. У середньому таким легковикам було 11 років, а найстарішим автомобілем був AUDI 80 1993 року випуску.
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