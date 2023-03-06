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Мінцифри запустило послугу отримання електронних судових рішень у «Дії»

13:47 06.03.2023 |

Право, Україна

 

Міністерство цифрової трансформації додало в застосунок "Дія" можливість отримати судове рішення з кваліфікованим електронним підписом суддів, повідомив віцепрем'єр - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

"У "Дії" вже можна отримати електронні судові рішення. До цього потрібно було їхати до суду, стояти в чергах і збирати багато документів. Зараз робите кілька кліків у застосунку - і судове рішення у вас", - написав він у телеграм-каналі в понеділок.

Як повідомляє Мінцифри, електронний документ має таку саму юридичну силу, як і його паперовий аналог.

Для отримання судового рішення в смартфоні потрібно зайти в "Дію", перейти в розділ "Послуги", обрати "Судові справи", переглянути судове рішення і за потреби завантажити на смартфон. При цьому наголошується: для того, щоб судові послуги почали працювати, потрібно оновити "Дію" до останньої версії.

Як повідомлялося, раніше в "Дії" запустили повідомлення про судову справу, в якій ви берете участь.

Послугу реалізувало Мінцифри спільно з Державною судовою адміністрацією України, ДП "Центр судових сервісів" і ДП "Інформаційні судові системи".
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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