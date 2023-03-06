Фінансові новини
- |
- 06.03.23
- |
- 15:01
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Мінцифри запустило послугу отримання електронних судових рішень у «Дії»
Міністерство цифрової трансформації додало в застосунок "Дія" можливість отримати судове рішення з кваліфікованим електронним підписом суддів, повідомив віцепрем'єр - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
"У "Дії" вже можна отримати електронні судові рішення. До цього потрібно було їхати до суду, стояти в чергах і збирати багато документів. Зараз робите кілька кліків у застосунку - і судове рішення у вас", - написав він у телеграм-каналі в понеділок.
Як повідомляє Мінцифри, електронний документ має таку саму юридичну силу, як і його паперовий аналог.
Для отримання судового рішення в смартфоні потрібно зайти в "Дію", перейти в розділ "Послуги", обрати "Судові справи", переглянути судове рішення і за потреби завантажити на смартфон. При цьому наголошується: для того, щоб судові послуги почали працювати, потрібно оновити "Дію" до останньої версії.
Як повідомлялося, раніше в "Дії" запустили повідомлення про судову справу, в якій ви берете участь.
Послугу реалізувало Мінцифри спільно з Державною судовою адміністрацією України, ДП "Центр судових сервісів" і ДП "Інформаційні судові системи".
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Кабмін призначив Семена Кривоноса директором НАБУ
|США оголосили про нову допомогу Україні з боєприпасами до HIMARS, гаубиць і Bradley на $400 млн
|«Народні Спартани»: на зібрані кошти законтрактовано 101 бронетранспортер, 24 машини вже надійшли в Україну
|Веніславський проти Безуглої. Що відбувається в оточенні Зеленського
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Чому ремонт квартири може закінчитися не в запланований термін
У РУБРИЦІ
|Падіння цін на бензин припинилося, дизель та автогаз дешевшають на АЗС
|Мінцифри запустило послугу отримання електронних судових рішень у «Дії»
|В Укрнафти та Укртатнафти вилучили пального на майже 800 млн грн, ексдиректор під вартою
|Нафта дешевшає через перспективи Китаю та можливе підвищення ставок
|Ворог пошкодив 50% енергетичної інфраструктури України, – Міненерго
|У Раді пропонують припинити повноваження директора БЕБ Мельника та його заступників
|«Укренерго» до 15 березня планує завершити основні роботи з відновлення надійності електропостачання Одеської області
Бізнес
|Курс на розвиток сталої енергетики та виробництво 20 млн електромобілів на рік — Ілон Маск поділився планами на майбутнє на Tesla Investor Day 2023
|Італія виступила проти заборони в ЄС авто з двигунами внутрішнього згоряння до 2035 року
|Ілон Маск створить власний ChatGPT
|Xiaomi показала технологію швидкої зарядки на 300 Вт
|Канада забороняє використовувати TikTok на смартфонах державних службовців через «ризик для конфіденційності та безпеки»
|Microsoft запускає Game Pass на ПК в Україні та ще 39 нових країнах
|Німеччина може заблокувати рішення ЄС заборонити авто зі шкідливими викидами