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КС України урівняв громадян у правах із державою в адміністративному судочинстві

23:50 02.03.2023 |

Право

 

Другий сенат Конституційного суду України ухвалив рішення у справі за конституційною скаргою В'ячеслава Плескача та визнав такими, що не відповідають Конституції України, приписи ч.1 ст.294, ч.6 ст.383 Кодексу адміністративного судочинства України.

Як повідомляє пресслужба КСУ, таким чином судді урівняли громадян у правах із державою в адміністративному судочинстві

"Заявник, обґрунтовуючи твердження щодо неконституційності оспорюваних приписів Кодексу, зазначив, що ними не встановлено право на апеляційне оскарження ухвали про відмову у задоволенні заяви, поданої в порядку статті 383 КАСУ, водночас встановлено право на апеляційне оскарження ухвали про задоволення такої заяви. Таке нормативне регулювання, на думку Заявника, є проявом законодавчої дискримінації і порушенням частини першої статті 24 та пунктів 1 і 3 частини другої статті 129 Конституції України, оскільки рішення, ухвалене на користь держави, апеляційному оскарженню не підлягає, а ухвалене не на її користь - може бути оскаржено в апеляційному порядку", - йдеться в повідомленні.

У ньому уточнюється, що ухвалюючи рішення у цій справі, Конституційний Суд України виходив із того, що порушені в конституційній скарзі питання стосуються права особи на судовий захист в адміністративному судочинстві та гарантій, що забезпечують ефективну реалізацію цього права.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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