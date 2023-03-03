Фінансові новини
- |
- 03.03.23
- |
- 00:07
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Два найважливіших дні у житті: день, коли ми з'явились на світ, і день, коли зрозуміли навіщо"
Марк Твен
КС України урівняв громадян у правах із державою в адміністративному судочинстві
23:50 02.03.2023 |
Другий сенат Конституційного суду України ухвалив рішення у справі за конституційною скаргою В'ячеслава Плескача та визнав такими, що не відповідають Конституції України, приписи ч.1 ст.294, ч.6 ст.383 Кодексу адміністративного судочинства України.
Як повідомляє пресслужба КСУ, таким чином судді урівняли громадян у правах із державою в адміністративному судочинстві
"Заявник, обґрунтовуючи твердження щодо неконституційності оспорюваних приписів Кодексу, зазначив, що ними не встановлено право на апеляційне оскарження ухвали про відмову у задоволенні заяви, поданої в порядку статті 383 КАСУ, водночас встановлено право на апеляційне оскарження ухвали про задоволення такої заяви. Таке нормативне регулювання, на думку Заявника, є проявом законодавчої дискримінації і порушенням частини першої статті 24 та пунктів 1 і 3 частини другої статті 129 Конституції України, оскільки рішення, ухвалене на користь держави, апеляційному оскарженню не підлягає, а ухвалене не на її користь - може бути оскаржено в апеляційному порядку", - йдеться в повідомленні.
У ньому уточнюється, що ухвалюючи рішення у цій справі, Конституційний Суд України виходив із того, що порушені в конституційній скарзі питання стосуються права особи на судовий захист в адміністративному судочинстві та гарантій, що забезпечують ефективну реалізацію цього права.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Глава Concorde Capital оголосив збір на заставу для ексглави «Нафтогазу» Коболєва
ТОП-НОВИНИ
|Мера Полтави визнано винним в організації розтрати понад 0,5 млн грн, суд призначив йому рік іспитового строку - САП
|Україна увійшла до 20 найвпливовіших країн світу за рейтингом «м'якої сили»
|У ЗСУ оприлюднили нові зарплати військових у 2023 році
|Кабмін офіційно відклав запуск реєстру олігархів
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Чому ремонт квартири може закінчитися не в запланований термін
У РУБРИЦІ
|КС України урівняв громадян у правах із державою в адміністративному судочинстві
|Держборг України в січні зріс на 4,6%
|До середини травня можуть розмінувати 30-40% сільгоспземель у трьох областях - Висоцький
|Prozorro готує зміни для закупівель речового майна
|Рада виділить 30 мільярдів з держбюджету на виробництво безпілотників, – голова комітету
|Роздрібні ціни на бензин дизельне пальне та автогаз в Україні 2 березня 2023 року, порівняно з попереднім торговим днем, знизилися
Бізнес
|nubia Pad 3D - перший у світі 3D-планшет за €1000, для якого вам не потрібні окуляри
|SpaceX уперше вивела на орбіту супутники Starlink V2 Mini
|Виробники продукції Apple хочуть вийти з Китаю на тлі ескалації зі США
|Volkswagen представив оновлений позашляховик Atlas
|Білий дім надав держустановам місяць на видалення TikTok
|Збори Star Citizen із гравців перевищили $550 млн – близько $125 з кожного зареєстрованого «громадянина»
|Cмартфони Honor, Motorola, Nothing, OPPO, Xiaomi та vivo матимуть підтримку супутникового зв'язку Snapdragon Satellite