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АНАЛІТИКА

Рада зобов'язала місцеві органи влади відібрати на конкурсах управителів багатоквартирних будинків за відсутності ОСББ

22:38 24.02.2023 |

Право

 

Верховна Рада у п'ятницю ухвалила закон про обов'язкове призначення управителів багатоквартирних будинків у шестимісячний термін після завершення дії воєнного стану шляхом проведення конкурсу, якщо в таких будинках не створено об'єднання співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ).

За відповідний закон №6103 про внесення змін до розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" закону "Про житлово-комунальні послуги" проголосували 275 народних депутатів за необхідного мінімуму в 226 голосів.

Документ покладає обов'язок із проведення такого конкурсу на виконком місцевої ради.

Автори законопроєкту зазначили, що станом на 1 квітня 2021 року ОСББ було утворено тільки в 36 тис. будинків (20%), ще в 71 тис. будинків (або в 39%) управителя обрано співвласниками самостійно або призначено за результатами конкурсу органом місцевого самоврядування. Водночас 28% багатоквартирних будинків "живуть" за старим законодавством.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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