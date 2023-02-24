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АНАЛІТИКА

Рада спростила облаштування зарядних станцій для електромобілів

18:33 24.02.2023 |

Право

 

Верховна Рада прийняла закон, який має спростити розвиток зарядної інфраструктури для електричних транспортних засобів.

За прийняття відповідного законопроєкту №8172 у другому читанні проголосували 259 народних депутатів, повідомляється на сайті парламенту.

За даними ГСЦ МВС, станом на лютий 2023 року в Україні зареєстровано 49 272 електромобіля та біля 3 тисячі зарядних станцій. Спалювання бензинів та дизелю автомобілями є найбільшим джерелом шкідливих викидів у містах.

За словами голови парламентського Комітету з питань енергетики, нардепа від "Слуги народу" Андрія Геруса, закон запроваджеє стимули для розвитку мережі зарядної інфраструктури, що в результаті призведе до зростання кількості електромобілів і електробусів та зменшить кількість "брудного" транспорту.

Зокрема, закон передбачає:

* спрощення вимог до земельних ділянок для розміщення електрозарядних станцій;
* спрощення і здешевлення приєднання автозарядок до електромереж (без плати за потужність при приєднанні до кінця 2024 року);
* можливість встановлення автозарядних станцій для ОСББ в межах існуючої потужності;
* пільгове (без плати за потужність) приєднання до мереж НЕК "Укренерго" energy storage до кінця 2024 року.

Також законопроєкт запроваджує обмеження на закупівлю і експлуатацію автобусів з двигунами внутрішнього згорання (ДВЗ), що використовуються у сфері громадського транспорту. З 2036 року діятиме повна заборона на експлуатацію автобусів з ДВЗ (крім водневих і метанових). При цьому місцева влада матиме право коригувати термін запровадження таких обмежень.

"Як результат цього закону, очікується, що у 2030 році у обласних центрах близько 25% громадського транспорту будуть складати електробуси/водневі автобуси/метанові автобуси", - написав Герус у Facebook.

Він додав, що за даними ГСЦ МВС, станом на лютий 2023 року в Україні зареєстровано 49 272 електромобіля та біля 3 тисячі зарядних станцій.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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