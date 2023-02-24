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Верховна Рада розширила до 2 км прикордонну смугу вздовж лінії держкордону з РФ і Білоруссю
Верховна Рада ухвалила рішення розширити до 2 км прикордонну смугу вздовж лінії державного кордону з Росією і Білоруссю, а також водночас визначила порядок залучення підрозділів Збройних сил України (ЗСУ) до виконання завдань з посилення її охорони.
Ухвалення відповідного законопроєкту №7475 в цілому підтримали 310 народних депутатів на пленарному засіданні в п'ятницю, повідомив член фракції "Голос" Ярослав Железняк у своєму телеграм-каналі.
Документ передбачає збільшення до 2 км розміру земель, необхідних для інженерного облаштування держкордону з Російською Федерацією і Республікою Білорусь та на природно-заповідних землях.
Законопроєктом також пропонується врегулювати порядок і способи залучення військових частин і підрозділів ЗСУ до виконання завдань, пов'язаних із посиленням охорони держкордону. Зокрема, йдеться про можливість створення постів вогневої підтримки, артилерії та авіаційних ланок, відбору біометрики у всіх, хто перетинає держкордон, з перевіркою їх на блокпостах і розпізнаванням осіб. Згідно з проєктом закону, в Україні в межах двокілометрової зони можуть встановити спеціальний дозвільний прикордонний режим.
Крім того, пропоновані зміни до низки профільних законів дадуть змогу запобігти зловживанням процедурою набуття статусу біженця особами, яким заборонено в'їзд в Україну, або які становлять загрозу прикордонній безпеці країни.
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