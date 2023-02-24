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АНАЛІТИКА

Рада провалила голосування за закон про розмитнення авто в «Дії»

15:56 24.02.2023 |

Право

 

Верховна не змогла ухвалити за основу законопроєкт 7466 про розмитнення авто в "Дії". Набралося лише 212 голосів.

Про це повідомив народний депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк у Telegram.

"Також не набрало голосів відправити на повторне перше (217 голосів) та відправити автору ініціативи (225)", - додав він.

Крім того, в залі були ще близько дев'яти голосувань по альтернативних законопроєктах, але й вони не набрали достатньої кількості голосів.

Також не набрав голосів й інший законопроект про зміни у Митний кодекс №7468 про розмитнення авто в "Дії" за основу - 206 голосів.

Як повідомлялося, на початку лютого профільний комітет ВР з питань податкової та митної політики підтримав законопроєкти №7466 та №7468, які створюють механізм для розмитнення авто в "Дії".

Очікувалося, що після їх ухвалення сплатити митні платежі при ввезенні автомобіля можна буде у кілька кліків і за новою системою розрахунку.

Розрахунок ціни розмитнення мав відбуватися лише за сталими характеристиками авто: рік виготовлення авто, тип двигуна, його об'єм, ексклюзивність. На відміну від чинної формули, вартість авто враховуватися не буде.

Утім, проти ухвалення цих документів виступив Мінфін з огляду на потенційні втрати бюджету.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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