Рада ухвалила нову редакцію закону про колективні договори

Верховна Рада прийняла закон "Про колективні угоди та договори".

Про це представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив у Telegram.

За прийняття відповідного урядового законопроєкту №7628 в цілому проголосував 261 народний депутат.

Згідно із пояснювальною запискою, він має замінити застаріле законодавство у цій сфері.

"Законопроєкт розроблено з метою підвищення ролі колективно-договірного регулювання трудових відносин, посилення захисту прав працівників і роботодавців, налагодження співпраці сторін соціального діалогу", - зазначається у документі.

Законом пропонується:

* уточнити сферу дії колективних угод і договорів;

* визначити порядок застосування роботодавцем умов колективних угод у разі обов'язковості врахування положень кількох угод;

* розширити суб'єктний склад сторін колективних переговорів на галузевому рівні з урахуванням пріоритетного права участі репрезентативних суб'єктів;

* встановити взаємозв'язок між нормами колективних угод галузевого і територіального рівня, передбачивши можливість укладення територіальних угод в окремій галузі;

* врегулювати питання утворення спільного представницького органу сторони на будь-якому рівні діалогу;

* передбачити можливість призупинення та зупинення дії окремих положень колективних угод і договорів, можливість приєднання до сторін угод і договорів нових суб'єктів;

* надати можливість залучати громадські об'єднання до участі в консультаціях, обміну інформацією, якщо їх мета (цілі) та напрями статутної діяльності відповідають суті питання, що розглядається.