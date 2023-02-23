Верховна Рада започаткувала реорганізацію Фонду держмайна

Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт №8250, спрямований на реорганізацію та покращення управлінської структури Фонду державного майна. Про це повідомляє пресслужба ФДМ.

Документ передбачає об'єднання в одну юридичну особу головний офіс Фонду та 12 регіональних відділень, кожне з яких є окремою юрособою.

Реорганізація прибере управлінський хаос усередині Фонду. Зокрема, це дозволить встановлювати працівникам ринкові зарплати, вважають у ФДМ.

Також документ передбачає, що Фонд створить єдиний підхід до системи відбору кадрів та управління, цифровізує внутрішній документообіг та вдосконалить систему аналізу ризиків.

Як наслідок, Фонд більш ефективно управлятиме державними активами, наповнюватиме державний бюджет шляхом приватизації та створюватиме нові робочі місця, впевнені у ФДМ.