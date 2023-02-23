Рада схвалила секторальні санкції на 50 років проти всіх банків та небанківських фінустанов РФ

Верховна Рада конституційною більшістю підтримала рішення Ради нацбезпеки та оборони (РНБО) та президента України Володимира Зеленського застосувати на 50 років секторальні санкції щодо всіх зареєстрованих або тих, що мають місцезнаходження в Росії, банків, включно з Центральним банком РФ, страхових компаній та інших небанківських фінансових установ.

Як повідомив народний депутат Ярослав Железняк, відповідний указ президента №89 від 22 лютого про затвердження ухваленого того ж дня рішення РНБО "Про застосування секторальних спеціальних економічних та інших обмежувачів заходів (санкцій) до фінансових установ РФ" підтримали 325 народних депутатів за необхідного мінімуму в 226 голосів.

Санкції містять 10 пунктів, зокрема: зупинення угод з активами, що належать фінустановам РФ; заборона встановлення ділових відносин, зокрема кореспондентських; заборона укладання угод та здійснення інвестицій на користь фінустанов РФ.

У цьому переліку також заборона купівлі цінних паперів та інших фінансових інструментів, емітентами яких є фінустанови РФ, за винятком відчуження (зокрема безоплатного) цінних паперів на користь держави України.

Крім того, серед санкцій зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань на користь фінустанов РФ, зокрема із перерахування дивідендів, відсотків та інших виплат за залученими в Україну активами, зупинення обслуговування електронних платіжних засобів (включно з переказами, здійснення розрахунків та видачу готівки), емітованих фінустановами РФ

Указ також передбачає анулювання реєстрацію та заборону нових реєстрацій Нацбанком міжнародної платіжної системи, оператором якої є фінустанова РФ, та її учасників, а також учасника фінустанови РФ міжнародної платіжної системи, оператором якої є резидент України.

"Заборонити фізичним та юридичним особам проводити операції (вчиняти дії), що призводять до порушення, уникнення введених обмежень", - зазначено у документі.

Міністерству закордонних справ України доручено поінформувати компетентні органи ЄС, США та інших держав щодо застосування санкцій.

