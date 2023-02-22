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Зеленський підписав закони про ввезення безпілотників без мита і ПДВ
16:07 22.02.2023 |
Президент України Володимир Зеленський підписав два закони, які спрощують ввезення на територію України безпілотних літальних апаратів та низки інших товарів на період воєнного стану.
Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на сайт парламенту.
Документи встановлюють, що тимчасово, на період дії воєнного стану в Україні, але не більш як до 1 січня 2024 року, звільняються від оподаткування ввізним митом та податком на додану вартість операції з ввезення на митну територію України БпЛА, оптичних та коліматорних прицілів, прицілів нічного бачення, тепловізійних біноклів, монокулярів та приладів нічого бачення.
При цьому зазначені пільги не застосовуватимуть до товарів, що мають походження з країни, визнаної державою-окупантом та/або державою-агресором, та ввозяться з території держави-окупанта чи з окупованої території України.
Як повідомлялось, у 2023 році Міністерство оборони України планує збільшити закупівлі БпЛА для Збройних Сил України, спрямувавши на цей сегмент близько 20 млрд грн.
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